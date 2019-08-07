Починить зенитку на скорость: как проходит конкурс «Мастер-оружейник» в Китае

На полигоне Корла в Китае завершился второй этап конкурса «Мастер-оружейник». Бойцам пришлось не только устранять поломку в установке, но буксировать ее по полигону и проходить препятствия.

Своеобразным моментом истины в конкурсе является стрельба очередью: если выстрела не будет, то все усилия окажутся напрасными.

У российской сборной состязания проходят отлично. Наши ребята на этом этапе конкурса уступили только хозяевам, которые лучше знакомы с техникой, с которой приходится работать - это китайские зенитные установки калибра 25 миллиметров. На третьем месте идет Узбекистан.

Борьба в конкурсе продолжается, далее специалистам предстоит провести ремонт систем залпового огня и стрелкового оружия.