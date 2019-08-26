Главком ВМФ РФ поздравил сотрудников музея подводной лодки Д-2 с двойным юбилеем

В Санкт-Петербурге филиал центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» отметил двойной юбилей: 90 лет со дня спуска подводной лодки на воду и 25 лет со дня открытия в ней музея.

В связи с торжественными событиями главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов поздравил коллектив музея. В поздравлении говорится, что пока жива память о подводных лодках Д-2, жива память и о героях-подводниках, погибших в годы Великой отечественной войны.

«Превращенная в музей подводная лодка Д-2 является и по сей день живой памятью о более 100 подводных лодках, погибших в годы Великой отечественной войны, экипажи которых уже никогда не вернутся в родные базы. Но пока жива память о них, живы и герои-подводники. Наш долг бережно хранить эту память, которая наполняет особым смыслом службу каждого военного моряка современного Военно-Морского Флота России», - говорится в тексте поздравления, которое зачитал заместитель начальника Военного учебно-научного центра ВМФ, контр-адмирал Сергей Рачук.

В честь юбилеев музея были организованы торжественные мероприятия, на которых присутствовали представители ВМФ России, адмиралы и действующие подводники, а так же родственники членов экипажа подводной лодки Д-2 «Народоволец» времен Великой Отечественной войны.