Замминистра обороны России поблагодарил сербского коллегу за поддержку АрМИ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился в Москве со своим сербским коллегой Миланом Мойсиловичем, который с делегацией из Белграда прибыл на церемонию открытия Пятых Армейских международных игр.

Герасимов в ходе встречи поблагодарил гостей за активную поддержку АрМИ. Кроме того, в нынешнем году у обеих стран много совместной работы, в том числе в военно-технической сфере.

Пятые, юбилейные Армейские международные игры стартуют 3 августа. Они станут рекордными по количеству участников и географии проведения. Игры пройдут на территории десяти стран.

Церемония открытия АрМИ-2019 состоится в парке «Патриот». Прямую трансляцию смотрите на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART TV в 11:00.