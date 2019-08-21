«Защитники Дружбы»: торжественная церемония поднятия флагов прошла на полигоне Дубровичи

На полигоне Дубровичи в Рязанской области 20 августа под звуки гимнов состоялась торжественная церемония поднятия государственных флагов стран-участников международного российско-египетско-белорусского учения «Защитники дружбы-2019».

«На общем построении сводного подразделения руководители контингентов стран-участниц обратились к коллегам со словами напутствия в преддверии отработки совместных практических действий», - сообщили в Минобороны РФ.

По окончании церемонии поднятия флагов стран-участниц международного учения «Защитники дружбы-2019», военнослужащим Египта было вручено индивидуальное оружие - автомат АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес», а также комплект боевой экипировки российского производства «Ратник», которые, в соответствии с договоренностями стран-участниц учения будут использовать десантники из Египта.

«В этот же день участники учения проверили боем полученное оружие и привели его к нормальному бою, а также провели предпрыжковую тренировку на снарядах воздушно-десантного комплекса», - добавили в ведомстве.

В международном учении принимает участие более 1000 военнослужащих, в том числе от Воздушно-десантных войск России около 650 человек, от вооруженных сил Египта - более 150 человек и от Белоруссии - до 250 военнослужащих, а также более 100 единиц вооружения и военной техники, четыре самолета Ил-76МД ВТА ВКС России и два самолета ВТА ВВС Арабской Республики Египет: C-130 «Геркулес» и CASA C-295.

Активная фаза учения состоится в период с 26 по 28 августа текущего года.