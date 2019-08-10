Прямо в цель: парный зачет «Снайперского рубежа» проходит в Белоруссии
Международные состязания на белорусском полигоне продлятся до 15 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российские снайперы демонстрируют чудеса меткости на конкурсе «Снайперский рубеж».
Сегодня, 10 августа, команды состязаются в парном зачете.
Мишени установили в самых неожиданных местах - участники должны молниеносно реагировать на изменение обстановки. Дистанции разные: от двухсот до шестисот метров.
Участники этапа преодолевают путь под колючей проволокой. После выполнения испытания эстафета передается напарнику.
С поставленной задачей россияне справляются отлично. Международные состязания в Белоруссии продлятся до 15 августа.