Выставка в память о погибших в 2000 году в Чечне десантниках пройдет в Москве

Выставка, посвященная героям-десантникам шестой роты псковской дивизии, погибшим в 2000 году в Чечне, откроется 9 декабря в Совете Федерации, сообщили «Звезде» в пресс-службе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), которое выступает организатором мероприятия.

«9 декабря 2019 года в 10.00 в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации откроется передвижная мемориальная экспозиция, посвященная 20-летию подвига воинов-десантников шестой роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, павших в борьбе с международным терроризмом на Северном Кавказе», - говорится в сообщении.

В открытии выставки примут участие члены Совета Федерации, представители командования ВДВ и руководства ДОСААФ, а также движения «Юнармия».

Экспозиция состоит из 84 планшетов с портретами погибших десантников и описанием их подвига, установленных на металлических мольбертах.

Бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих шестой роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.