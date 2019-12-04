Искусственный интеллект в информационных системах обсудили в КВЦ «Патриот»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ генерал-майора Андрея Михайловича Гончарова состоялось совещание по вопросу разработки требований к перспективной информационной системе с элементами искусственного интеллекта в интересах автоматизации деятельности органов военного управления.

«Перспективная информационная система с элементами искусственного интеллекта должна стать передовой информационно-аналитической платформой для решения задач автоматизированного управления функционированием процессами военной организации государства», - добавил Андрей Михайлович.

В ходе совещания были заслушаны четыре доклада участников совещания по актуальным вопросам развития и применения технологий искусственного интеллекта в интересах Минобороны России.

По итогам обмена мнениями по тематике совещания будет продолжена работа по формированию нормативной правовой базы в Минобороны России в области искусственного интеллекта, а также по созданию и внедрению перспективной информационной системы.

Исходными данными для формирования требований к системе стали проведенные научно-исследовательские работы, а также апробация макетов программных изделий с элементами искусственного интеллекта на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В мероприятии приняли участие более 50 представителей из 23 органов военного управления, 11 вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также предприятий промышленности.