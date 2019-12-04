Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Искусственный интеллект в информационных системах обсудили в КВЦ «Патриот»

Андрей Аркадьев
18:38 04.12.2019
Информационные системы разрабатываются в интересах автоматизации деятельности органов военного управления.
Искусственный интеллект в информационных системах обсудили в КВЦ «Патриот»
© Фото: patriot-expo.ru

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ генерал-майора Андрея Михайловича Гончарова состоялось совещание по вопросу разработки требований к перспективной информационной системе с элементами искусственного интеллекта в интересах автоматизации деятельности органов военного управления.

«Перспективная информационная система с элементами искусственного интеллекта должна стать передовой информационно-аналитической платформой для решения задач автоматизированного управления функционированием процессами военной организации государства», - добавил Андрей Михайлович.

В ходе совещания были заслушаны четыре доклада участников совещания по актуальным вопросам развития и применения технологий искусственного интеллекта в интересах Минобороны России.

По итогам обмена мнениями по тематике совещания будет продолжена работа по формированию нормативной правовой базы в Минобороны России в области искусственного интеллекта, а также по созданию и  внедрению перспективной информационной системы.

Исходными данными для формирования требований к системе стали проведенные научно-исследовательские работы, а также апробация макетов программных изделий с элементами искусственного интеллекта на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В мероприятии приняли участие более 50 представителей из 23 органов военного управления, 11 вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также предприятий промышленности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 17:16
Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
Дата04.12.2019, 02:39
ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»
Дата04.12.2019, 10:01
В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:45 В стране и мире
Футболиста Марко ван Бастена убрали из FIFA из-за нацистского приветствия
19:40 В стране и мире
Видео
«В реанимации меня нет»: Валдис Пельш рассказал о своем состоянии
19:18 В стране и мире
статья
Разграбленная колыбель христианства: как черные дилеры распродают украденные из музеев Сирии древние артефакты
19:13 Вопросы истории
Видео
Узник Освенцима рассказал об изощренных пытках фашистов
19:13 В стране и мире
Видео
Перестраховались: в Самаре чиновники убрали «разбитую» свастику с памятника Победы
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ раскрыли тайну найденного в Южно-Китайском море «уранового стержня»
Видео
На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд
Видео
«Проснулись от женского крика»: очевидица рассказала о стрельбе в Перми
В омском детском саду отреагировали на снимок с закрепленной на потолке елкой
Врачи рассказали об опасности пеших прогулок
Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.