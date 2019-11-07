Икона Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Комсомольск-на-Амуре

Военнослужащие Комсомольска-на-Амуре пришли в храм, чтобы поклониться иконе «Спас Нерукотворный». Образ создавался специально для Главного храма Вооруженных Сил РФ, который откроют в подмосковном парке «Патриот». По случаю прибытия святыни в Город юности в храме прошло богослужение.

Икону «Спас Нерукотворный» привезли из Хабаровска бортом военно-транспортной авиации. Она находится в Кафедральном соборе пророка Илии. В первый день поклониться иконе прибыло около тысячи посетителей. Образ сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

В Комсомольске-на-Амуре святыни пробудут до 11 ноября, а затем их перевезут в Южно-Сахалинск, где они будут находиться в Кафедральном соборе Рождества Христова.

Всего на Дальнем Востоке икона пробудет до конца текущего года. Она уже побывала в городах Улан-Удэ, Чита, Белогорск, Хабаровск, где ей поклонились около 40 тысяч посетителей. В одном только Хабаровске увидеть образ пришли более десяти тысяч посетителей, в том числе военнослужащие Восточного военного округа и их родные.

В дальнейшем святыни проследуют по городам Дальнего Востока, среди них - Южно-Сахалинск, Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Свое длительное путешествие святыня начала в Севастополе 30 апреля, а закончит его 9 мая следующего года, в день Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 2020 году на территории подмосковного парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» откроется Главный храм Вооруженных Сил России, там и завершит свой путь икона.