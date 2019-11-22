Высадка морского десанта с бронетехникой: эксклюзивные кадры в спецпроекте «Взвод»
Новый выпуск спецпроекта «Взвод» смотрите 24 ноября в 09:40
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава отправились на Крымский полигон Опук, чтобы выполнить четвертую учебно-боевую задачу.
Им предстоит обеспечить высадку морского десанта с бронетехникой. Но до этого молодым лейтенантам необходимо уничтожить «противника» на берегу. Кто справится с этим заданием лучше всех, покажет телеканал «Звезда».
Смотрите спецпроект «Взвод» в воскресенье, 24 ноября, в 09:40.
Вышедшие выпуски «Взвода» доступны на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART TV.