Выживание в красноярских горах: кадры учений мотострелков

Горные мотострелки из Тувы проходят очень серьезную подготовку в Красноярском крае. Около ста военнослужащих тренируются в центре военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенном в предгорье Западного Саяна на высоте более 1,3 тысячи метров.

Во время тренировок бойцы в полном составе и во всей амуниции лазят по скалам, преодолевают вброд горные реки, учатся скрытному передвижению в горах и лесах.

По легенде тактических учений, в сложной горно-лесистой местности спрятались условные террористы, но силовики их заметили и блокировали в ущелье. После этого военнослужащие вступили в бой с «противником» и уничтожили его.

Также военнослужащие отработали эвакуацию условно раненых и оказание им первой медицинской помощи.

Помогают мотострелкам местные жители - коренные охотники и староверы. Они рассказывают и показывают военнослужащим, как выживать в дикой природе. Учения пройдут до 31 октября.