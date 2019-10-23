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Выживание в красноярских горах: кадры учений мотострелков

Андрей Аркадьев
12:55 23.10.2019
Горные стрелки преодолевают скальные участки, горные реки вброд, учатся скрытому передвижению в горно-лесистой местности и обнаружению мест сосредоточения и подготовки условных незаконных вооруженных формирований.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Горные мотострелки из Тувы проходят очень серьезную подготовку в Красноярском крае. Около ста военнослужащих тренируются в центре военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенном в предгорье Западного Саяна на высоте более 1,3 тысячи метров.

Во время тренировок бойцы в полном составе и во всей амуниции лазят по скалам, преодолевают вброд горные реки, учатся скрытному передвижению в горах и лесах.

По легенде тактических учений, в сложной горно-лесистой местности спрятались условные террористы, но силовики их заметили и блокировали в ущелье. После этого военнослужащие вступили в бой с «противником» и уничтожили его.

Также военнослужащие отработали эвакуацию условно раненых и оказание им первой медицинской помощи.

Помогают мотострелкам местные жители - коренные охотники и староверы. Они рассказывают и показывают военнослужащим, как выживать в дикой природе. Учения пройдут до 31 октября.

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