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Войска ЗВО усилены комплексом управления С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф»

Андрей Аркадьев
10:23 10.10.2019
Мобильный комплекс управления глубоко модернизированной зенитной ракетной системой семейства С-300 получили войска ПВО 20-й общевойсковой армии.
Войска ЗВО усилены комплексом управления С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф»
© Фото: Минобороны России

В войска противовоздушной обороны 20-й общевойсковой армии поступил мобильный комплекс управления глубоко модернизированным зенитным ракетным комплексом семейства С-300.

Комплекс заступит на дежурство в конце октября текущего года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Расчеты комплекса управления дивизионами ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" приступили к приемке вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «новый пункт управления вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет».

ЗРС С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Ее серийный выпуск был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году. С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет. Способна обнаружить цели на удалении свыше 300 километров. Время развертывания с марша - около пяти минут. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

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