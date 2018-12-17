На Курильских островах впервые проведен ремонт жилых домов

Ремонт жилых домов на островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир проведен впервые за весь период эксплуатации жилищного фонда.

Для проведения ремонта были отобраны используемые для проживания офицерского состава наиболее нуждающиеся в ремонте здания.

Ремонт произведен департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России.

В ходе работ отремонтировано общедомовое имущество: заменены кровли и внутренние инженерные коммуникации (трубы, запорная арматура холодного и горячего водоснабжения и водоотведения), окрашены внутренние стены в подъездах, установлены входные двери, заменено электрооборудование, облицованы и дополнительно утеплены фасады зданий. Произведено благоустройство придомовой территории, установлены скамейки и урны.

В квартирах устаревшее остекление, в том числе остекление балконов, заменено на современные пластиковые стеклопакеты.

На острове Итуруп обновлена и оборудована современными архитектурными формами детская площадка. Были выбраны надежные поставщики оборудования, перед началом эксплуатации все элементы детской площадки прошли обязательный контроль.

Все материалы для проведения ремонта и благоустройства территории военных городков завозились судами с материковой части в самые короткие сроки. Всего с августа по ноябрь 2018 года завезено более пяти тысяч тонн строительных материалов.

Работы проводились с учетом высокой сейсмоопасности региона.