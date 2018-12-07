Чеченские военные полицейские вернулись из Сирии

Около 400 военнослужащих подразделения военной полиции ЮВО, дислоцированного на территории Чеченской Республики, вернулись из Сирии. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военные полицейские с августа 2018 года выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Личному составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды.

Опыт, полученный военнослужащими в САР, будет применяться подразделениями в дальнейшей службе.

Летом российские военные полицейские вернулись в Чечню после успешного выполнения специальных задач в Сирии.