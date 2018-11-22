Картаполов принял участие в военном совете ЗВО

Заседание военного совета Западного военного округа состоялось в Санкт-Петербурге. Были подведены итоги боевой подготовки войск, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины, а также определены перспективные планы на зимний период обучения.

В заседании военного совета округа принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев отметил, что цели и задачи летнего периода обучения достигнуты с высокими показателями. Ряд командиров соединений и воинских частей по его итогам были удостоены государственных и ведомственных наград.

На заседании военного совета ЗВО также присутствовали заместители командующего войсками округа, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных ан территории 26 субъектов РФ.

Также в мероприятии принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.