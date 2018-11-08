Военным запретят публиковать в Интернете данные о службе

Если законопроект будет принят, военнослужащим будет запрещено публиковать в СМИ и Интернете информацию о воинских частях, организациях и подразделениях, в которых они проходят службу, месте их дислокации. В частности, речь идет о фото- и видеоматериалах, данных геолокации.

За нарушение этих запретов на военнослужащих может быть наложено дисциплинарное взыскание соответствующим командиром. Контрактник может быть досрочно уволен с военной службы.

В законопроекте указано, что поводом для его создания стал анализ деятельности Вооруженных Сил России, в том числе на территории Сирийской Арабской Республики, который показал, что военнослужащие пользуются особым интересом со стороны спецслужб и террористических организаций.