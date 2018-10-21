Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Шойгу раскрыл колоссальные потери террористов в Сирии

Вадим Синицын
01:57 21.10.2018
Бандформирования запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* за три года были разгромлены при участии российской группировки, террористы потеряли почти 90 тысяч человек.
Фото: Morukc Umnaber, dpa, Globallookpress

За время российской операции в Сирийской арабской республике уничтожены более 87 тысяч боевиков. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего выступления на Пятом совещании министров обороны стран АСЕАН в Сингапуре.

Бандформирования запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* за три года были разгромлены при участии российской группировки, а 95% ранее захваченной территории страны вернулась под контроль сирийской армии, отметил Шойгу. Кроме того, освобождены всю ключевые населенные пункты и свободны от террористы основные коммуникации.

«Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождено 1 411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии. В настоящее время сирийские вооружённые силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», - сказал министр обороны России.

Военно-космические силы России приняли решающее участие в освобождении страны. Всего за время операции российские пилоты выполнили более сорока тысяч боевых вылетов и уничтожили 112 тысяч объектов террористов, получив при этом уникальный опыт, которым готовы делиться, отметил Шойгу.

Ранее стало известно, что на полях саммита состоялась историческая встреча. Сергей Шойгу и глава Пентагона Джеймс Мэттис впервые встретились лично, провели беседу и пожали друг другу руки.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.10.2018, 21:43
«Не промах»: в США оценили боеспособность модернизированных истребителей РФ
Дата21.10.2018, 01:57
Шойгу раскрыл колоссальные потери террористов в Сирии
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
01:57 Армия
Видео
Шойгу раскрыл колоссальные потери террористов в Сирии
22:00 В стране и мире
В Алеппо и Латакии зафиксированы нарушения режима прекращения огня
17:50 В стране и мире
Видео
Сирия потребовала от ООН расследовать удар коалиции США по мирным жителям
09:00 В стране и мире
Видео
Российские саперы разминировали 6,5 тысяч гектаров земли в Сирии
07:53 В стране и мире
Видео
Шойгу огласил достижения российских военных в Сирии в цифрах
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:38 В стране и мире
Видео
В США спустили на воду две новейших ударных подлодки
03:01 Спорт
Месси сломали руку
02:40 В стране и мире
Видео
Пытки, принцы, Apple Watch: что известно о громком убийстве саудовского журналиста в Турции
02:29 В стране и мире
Видео
Эхо «золотой лихорадки»: паровую машину XIX века нашли в Красноярском крае
01:51 В стране и мире
«Европейские ценности?»: на Украине поставили «голый» памятник братьям Кличко
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Звезда «Игры престолов» намекнул на гибель своего героя
Рыбин и Сенчукова признались, что больны раком
Видео
Стали известны обстоятельства гибели украинской актрисы Марины Поплавской
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.