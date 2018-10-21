Шойгу раскрыл колоссальные потери террористов в Сирии

За время российской операции в Сирийской арабской республике уничтожены более 87 тысяч боевиков. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего выступления на Пятом совещании министров обороны стран АСЕАН в Сингапуре.

Бандформирования запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* за три года были разгромлены при участии российской группировки, а 95% ранее захваченной территории страны вернулась под контроль сирийской армии, отметил Шойгу. Кроме того, освобождены всю ключевые населенные пункты и свободны от террористы основные коммуникации.

«Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождено 1 411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии. В настоящее время сирийские вооружённые силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», - сказал министр обороны России.

Военно-космические силы России приняли решающее участие в освобождении страны. Всего за время операции российские пилоты выполнили более сорока тысяч боевых вылетов и уничтожили 112 тысяч объектов террористов, получив при этом уникальный опыт, которым готовы делиться, отметил Шойгу.

Ранее стало известно, что на полях саммита состоялась историческая встреча. Сергей Шойгу и глава Пентагона Джеймс Мэттис впервые встретились лично, провели беседу и пожали друг другу руки.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.