На Кубани идут поиски летчиков разбившегося Л-39
Фото: Минобороны России
Поисково-спасательная группа занимается поиском пилотов учебного самолета Л-39, потерпевшего крушение в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края, сообщили в Минобороны РФ.
Крушение произошло во время учебно-тренировочного полета 18 октября около 17.00 по московскому времени.
В ведомстве подчеркнули, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность самолета.