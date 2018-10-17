Экипаж «Союза» готов к новому полету - командир корабля

По словам капитана корабля «Союз МС-10» Алексей Овчинина, самочувствие экипажа после приземления хорошее и он готов продолжать тренировки.

«Мы готовы к дальнейшим космическим полетам», - подчеркнул Овчинин.

Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане 11 октября, после отделения первой ступени. Экипаж совершил посадку по балллистической траектории.

Ранее директор Института медико-биологических проблем РАН заявлял, что экипаж перенес перегрузки в 6g. При этом во время катастрофы корабля «Союз МС-10» было утрачено высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-биопринтер.

Спаслись только грузы, которые находились с экипажем в спускаемом аппарате. Контейнер был установлен на месте, которое было предназначено для третьего космонавта.

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева, до запуска носителя «Союза-ФГ» с космонавтами пройдет три пуска ракет семейства «Союз». Речь идет о пуске с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск корабля «Прогресс».