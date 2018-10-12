Министры обороны стран СНГ обсудили вопросы борьбы с терроризмом

Вопросы совместного противодействия международному терроризму обсудили министры обороны государств - участников Содружества Независимых Государств в Ташкенте. Также главы оборонных ведомств определили направления военного сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе.

«В ходе нашей работы дана оценка ситуации в Центрально-Азиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму. Определены направления развития совместных систем военного назначения: противовоздушной обороны, радиолокационного опознавания, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки», - отметил в ходе встречи министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу также провел переговоры с министром обороны Узбекистана. Подписано соглашение о взаимном использовании воздушного пространства, согласно которому самолеты военно-транспортной авиации отныне смогут совершать беспосадочные перелеты и таким образом оперативно доставлять военные грузы.