Стали известны подробности о крушении МиГ-29 в Подмосковье

Истребитель потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковье утром пятого октября. По информации ОАК, чрезвычайная ситуация произошла во время испытательного полета.

Летчики направили машину в безлюдное место и катапультировались. Один из них в данный момент находится в реанимации города Жуковского, второго отпустили домой.

Самолет МиГ-29 УБ (так называемая «спарка») поступил в ЛИИ им. Громова в 1994 году из военной части, при этом он не выработал свой ресурс, а все регламентные работы были проведены в установленные сроки.

Ранее источники «Звезды», знакомые с ситуацией сообщали, что причиной катастрофы могла послужить крупная птица, попавшая в двигатель.