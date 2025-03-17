МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет БПЛА «Молния» уничтожил дроноводов ВСУ в районе Часова Яра

Перед каждым вылетом бойцы проверяют балансировку БПЛА, это влияет на стабильность управления дроном и эффективность выполнения задач.
2025-03-17 07:19:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет БПЛА «Молния» 11-й инженерной бригады уничтожил группу вражеских операторов FPV-дронов в районе Часова Яра.

Беспилотник «Молния» во многом похож на барражирующий боеприпас «Ланцет», но намного дешевле и проще в эксплуатации.

«Здесь у нас боевая позиция, здесь мы "птицы" собираем, укомплектовываем боекомплект. Отсюда мы поднимаем дрон и начинаем работать непосредственно по противнику», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Пластун.

С помощью БПЛА «Молния» наши бойцы регулярно уничтожают технику, пункты временной дислокации и личный состав противника. 

Как и обычный FPV-дрон, «Молния» управляется при помощи специальных очков. Запускают ее с катапульты. Модернизированная «Молния» способна нести на своем борту до шести килограммов взрывчатки, также увеличена дальность ее полета.

В день группа операторов может совершать до шести вылетов. В составе расчета три человека - пилот, заряжающий и сапер. Вся подготовка занимает до 15 минут, после чего беспилотник готов к выполнению боевых задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #дрон #молния #часов яр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 