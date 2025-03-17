Расчет БПЛА «Молния» уничтожил дроноводов ВСУ в районе Часова Яра

Расчет БПЛА «Молния» 11-й инженерной бригады уничтожил группу вражеских операторов FPV-дронов в районе Часова Яра.

Беспилотник «Молния» во многом похож на барражирующий боеприпас «Ланцет», но намного дешевле и проще в эксплуатации.

«Здесь у нас боевая позиция, здесь мы "птицы" собираем, укомплектовываем боекомплект. Отсюда мы поднимаем дрон и начинаем работать непосредственно по противнику», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Пластун.

С помощью БПЛА «Молния» наши бойцы регулярно уничтожают технику, пункты временной дислокации и личный состав противника.

Как и обычный FPV-дрон, «Молния» управляется при помощи специальных очков. Запускают ее с катапульты. Модернизированная «Молния» способна нести на своем борту до шести килограммов взрывчатки, также увеличена дальность ее полета.

В день группа операторов может совершать до шести вылетов. В составе расчета три человека - пилот, заряжающий и сапер. Вся подготовка занимает до 15 минут, после чего беспилотник готов к выполнению боевых задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.