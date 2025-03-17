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FPV-дроны уничтожили М101, миномет и антенну ВСУ в Харьковской области

Удары были нанесены с высокой точностью, что подтверждают кадры объективного контроля.
2025-03-17 17:45:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью FPV-дронов ударили по замаскированным огневым позициям ВСУ в Харьковской области. В результате ударов были уничтожены 105-мм орудие М101 производства США, а также миномет и антенна противника, уточняет Минобороны России.

Разведка с помощью беспилотников выявила огневые позиции ВСУ в лесополосах. Противник вел по нашим подразделениям огонь. После подтверждения координат было принято решение об огневом воздействии на выявленные цели. Операторы FPV-дронов, в том числе на оптоволоконном управлении, нанесли точные удары, уничтожив орудие, миномет и антенну.

Применение оптоволоконного управления делает дроны независимыми от средств радиоэлектронной борьбы противника. Высокая точность поражения позволяет уничтожать бронетехнику, укрепления и живую силу с минимальными затратами боеприпасов.

На записи, опубликованной российским оборонным ведомством, показано, как оператор управляет беспилотником. Кадры от первого лица демонстрируют, как дроны влетают в цели, после чего запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #дроны #МО РФ
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