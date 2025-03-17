Военнослужащие группировки войск «Восток» открыли настоящую охоту за дронами украинских боевиков. Националисты пытаются использовать дроны для сдерживания наших штурмовых групп.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения тяжелого беспилотника ВСУ «Баба Яга», а также разведывательных БПЛА. Дроны противника уничтожаются точными сбросами боеприпасов или методом тарана.

Коптеры, которые летают на малых высотах, бойцы расстреливают из автоматов, крупнокалиберных пулеметов или гладкоствольных ружей.

Всего за текущую неделю военнослужащими группировки «Восток» были уничтожены около 30 тяжелых коптеров типа «Баба Яга».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.