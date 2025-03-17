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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Удар был нанесен с закрытой огневой позиции с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов.
2025-03-17 16:41:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны России, танкисты использовали данные воздушной разведки, предоставленные расчетами беспилотников, и нанесли точный удар с закрытой огневой позиции.

Танковый экипаж 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии прибыл на заранее подготовленную огневую позицию. Используя складки местности, танкисты навели боевую машину на цель и открыли огонь 125-мм осколочно-фугасными снарядами.

Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотников, что позволило точно поразить цель на расстоянии до восьми километров. Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре и не позволяя ему вести ответный огонь.

Командование и личный состав бригады с честью выполняют боевые задачи, освобождая территории Донбасса от украинских националистов. Ранее бригада принимала участие во взятии Дзержинска Донецкой Народной Республики.

Напомним, что танк Т-80БВМ является одной из самых современных боевых машин. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств. Т-80БВМ является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ состоит из трех человек. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы. Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Т-80 #ВСУ #МО РФ
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