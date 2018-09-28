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В Израиле понимали, что Ил-20 не успеет уйти из опасной зоны - Бондарев

Александр Пешков
13:16 28.09.2018
Предупреждая всего за одну минуту до авиаудара, в Израиле отлично понимали, что Ил-20 не успеет уйти из опасной зоны из-за своих скоростных характеристик.
Фото: Transport Photo Images, Globallook

Уведомляя менее чем за одну минуту до авиаудара до начала спецоперации Израиль понимал, что за это время убрать такой самолет как Ил-20 из опасной зоны просто невозможно. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал экс-командующий ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

 «Все прекрасно понимают, что Ил-20 это не истребитель, а специальный самолет, созданный на базе пассажирского Ил-18. И чтобы ему уйти из зоны поражения, ему нужно определенное время, и это не одна или две минуты», - сказал Бондарев.

Он подчеркнул, что израильские летчики F-16 владели воздушной обстановкой.

«У израильских пилотов есть прицел, который позволяет обнаружить любую воздушную цель, выбрать самую приоритетную из них. В данном случае у него была информация о том, что его облучают наземные ЗРК. И тем не менее, он выполнил этот маневр, и получилось то, что получилось. Это страшная трагедия для России», - подчеркнул Бондарев.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 создан на базе пассажирского Ил-18. Максимальная скорость базового самолета составляет 685 км/ч.

Ил-20 был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии С-200, которая отражала удар ВВС Израиля. В Министерстве обороны подчеркнули, что Израиль предупредил об авиаударе всего за минуту до начала операции, что не позволило увести российский самолет из опасной зоны. Позже министром обороны РФ Сергеем Шойгу было объявлено, что в ответ на действия Израиля Россия поставит Сирии комплексы С-300.

Полную версию интервью смотрите в воскресенье 30 сентября в 9.25 на телеканале «Звезда» в программе «Служу России».

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