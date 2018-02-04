На Дальнем Востоке экипажи Ту-95 провели парашютные учения

На Дальнем Востоке стартовали учения у экипажей Ту-95. Вместо привычного штурвала - стропы парашюта, а вместо стратегического бомбардировщика - вертолет.

Прыжки с парашютом являются обязательной частью летной подготовки. Зимой вдвойне сложнее: за бортом -20 и сильный ветер. Все самое интересное начинается, когда Ми-8 поднимает военнослужащих на километровую высоту.

В ближайшие две недели такие тренировки ждут все летные экипажи авиабазы в Амурской области.