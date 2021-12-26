В стране и мире «Без всяких вступительных слов»: самые главные вопросы Путину на Большой пресс-конференции Алексей Курильченко Виталий Акиньшин Нынешняя встреча президента с журналистами длилась почти четыре часа и как обычно тематика была сама разнообразная - от самого острого вопроса про войну до проблем с коронавирусом и вакцинацией. Много уделили времени социальным вопросам, демографии. Ну и конечно не обошлось без новогодних поздравлений и пожеланий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Ранний завтрак в сотне метров от Кремля. Разнообразие десертов и десятки литров крепкого кофе. На входе глубоко эшелонированная система пропуска. Роспотребнадзор, ФСО, досмотр. Прежде чем попасть в зал большой пресс-конференции, каждый участник проходит через специальную рамку, где обрабатывается частицами серебра. Новый для массовых мероприятий, абсолютно безопасный вид дезинфекции. Чтобы поучаствовать в пресс-конференции Владимира Путина, многие региональные журналисты проделали путь в несколько тысяч километров. Чтобы привлечь к себе внимание, задать вопрос и, главное, получить на него ответ, многие держат в руках таблички с названием городов, регионов, самого вопроса. К журналистам Владимир Путин выходит в полной тишине. Чтобы ответить на как можно большее количество вопросов, президент решает не тратить время на вступительную речь. «По ходу нашей встречи, я постараюсь ответить на ваши вопросы и без всяких вступительных слов, удовлетворить ваше любопытство», - сказал президент. Это уже 17-ая по счету Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина для российских и иностранных СМИ. И у этого формата есть свои традиции. Белая кружка на столе у президента - это к долгому разговору. В зале традиционные красные платья, которые, как считается, увеличивают шансы задать свой вопрос. Но практически сразу разговор зашел о «красных линиях». О границах безопасности России, нарастающее давление на которые Москва терпеть больше не намерена. Фейк о вторжении России на Украину Запад подает как почти свершившийся факт. И то, что происходит сейчас, говорит Владимир Путин, началось еще несколько десятилетий назад, сразу после развала Советского Союза. «Несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего на Украине, мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению новых государств и работали, и готовы были работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот кровавый, людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе. Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то и такие-то новые санкции последуют". И готовятся, может быть, к этому. Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?», - отреагировал президент. Украина, говорит Путин, для США и НАТО лишь выгодный плацдарм. Возможность разместить ударные ракетные комплексы и военные базы в непосредственной близости от российских границ. В середине декабря Россия потребовала от США и НАТО четких гарантий безопасности и не расширения на восток. Причем, гарантии эти должны быть закреплены письменно. И в этих условиях, вопрос журналиста Sky News о гарантиях Западу со стороны России, может показаться как минимум странным. «Это не мы ставим ракеты у границ США, а они ставят свои у нас на пороге. Разве наше требование избыточно? Что здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если бы на границе между Мексикой и США поставили наши ракеты? Что, разве у них не было территориальных споров? Ну разве мы угрожаем кому-то? Знаете что, что понимает – что не понимает: мне иногда кажется, в разном мире живем. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули, нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь в Румынии и Польше появляются соответствующие системы. И теперь говорят: "И Украина будет в НАТО". Или на двусторонней основе там будут базы и вооружения. Вы должны дать гарантии, и немедленно - сейчас. А не забалтывать десятилетиями», - сказал Путин. Каждый раз, когда Путин заканчивает ответ на вопрос, зал буквально взрывается. Журналисты, порой перекрикивая друг друга, стараются обратить на себя внимание. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пытается успокоить коллег, но Путин на стороне журналистов. Вопросы от Калининграда до Владивостока разные, но многие из них так или иначе связаны с темой пандемии. Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса, которая уже доказала свою эффективность против всех - включая «Омикрон» - штаммов. Но темпы вакцинации, еще далеки от желаемых. Во многом это связано с деятельностью антиваксеров, которые активно убеждают граждан, отказаться от вакцинации, под самыми разными предлогами. Один из вопросов президенту: а не нужно ли вводить для них уголовную ответственность? «И наши представители СМИ, и иностранных СМИ, и за границей говорят, и у нас. О чем говорят: вот переболевшие люди снова заболевают. Заболевают. Сколько? Один процент! Один процент только заболевает из переболевших. А из вакцинированных сколько? Три-четыре всего. Это цифры, объективные цифры, нужно просто их доводить до людей, разъяснять. Я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлеп-шлеп-шлеп – все, пошли. Те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. По поводу того, надо ли усиливать ответственность и так далее. В Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. И что толку? Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 с лишним уголовных дел возбуждено», - ответил Путин. Борьба с COVID-19 стала главной темой пресс-конференции Путина в 2020 году. Но, если в первый год борьбы с коронавирусом, Россия, как и другие страны, еще только искали способы борьбы с пандемией, то к концу второго года, говорит Владимир Путин, Россия смогла взять ситуацию под контроль и направить на борьбу с пандемией все необходимые ресурсы. «Необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений, для того чтобы освободить койки под ковидных больных. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов, хотя напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо Вооруженным Силам и промышленности, которые справились и с этим вызовом», - сказал президент. Резкий рост числа заболеваний в первый год пандемии, череда локдаунов по всему миру спровоцировали небывалый экономический спад, который потянул за собой целый ряд социальных проблем. В самый сложный период государство оказало серьезную поддержку малому бизнесу, благодаря чему удалось сохранить огромное количество рабочих мест. На поддержку граждан и бизнеса, говорит Владимир Путин, из государственного бюджета было направлено 4,5 триллиона рублей. «Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике и в социальной сфере все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», - отметил Путин. Журналист телеканала СПАС задала президенту вопрос, который для России является, пожалуй, одним из самых серьезных: почему в наши дни так остро ощущается демографическая проблема. По словам Владимира Путина, страна пережила два тяжелейших кризиса: Великую Отечественную войну, которая унесла миллионы жизней советских граждан, и затяжную экономическую депрессию 90-х годов. С началом пандемии, в первую очередь, государство оказало финансовую помощь именно семьям с детьми. «Все-таки поднять на ноги малыша - это довольно сложное дело и в финансовом отношении очень непростое. Поэтому все наши действия, в том числе в период пандемии, были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. При этом, что касается духовной составляющей, и здесь вы, конечно, правы, карьера, благосостояние - важные вещи, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени, должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей», - заявил президент. Вопрос журналиста телеканала RT касался проблемы, сохранения самого института семьи, традиционных понятий отец и мать, которые активно стираются в современном западном обществе. Возможен ли этот сценарий у нас? Дойдут ли эти ценности до России? «Это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции. И новые штаммы все появляются и появляются, и нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное. Но если кто-то считает, что женщина и мужчина - это одно и то же, ради бога. Но существует же какой-то здравый смысл. Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина – это женщина, мужчина – мужчина, мама – это мама, отец – это отец», - выразил мнение президент. Пропаганда, а фактически навязывание западного образа жизни, ценностей, в большинстве своем, идет через ориентированные на молодое поколение социальные сети. Все, что происходит в интернете, говорит Путин, должно подчиняться общечеловеческим правилам, нормам морали и закона. «Интернет – это часть нашей жизни, причем все большая и большая часть нашей жизни. Поэтому все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия: и моральным, и юридическим. Здесь нужно, конечно, только одно - соблюсти золотую середину», - ответил президент. Кто именно из журналистов задаст президенту очередной вопрос обычно выбирает пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но иногда Путин сам дает слово журналисту. И выбирает обычно наиболее острые вопросы. Так случилось и с Ксенией Собчак, которую в красном президент даже не сразу узнал. Вопрос касался скандального расследования дела о пытках в местах лишения свободы. Путин пообещал, каждое такое преступление будет расследоваться самым тщательным образом. «17 уголовных дел возбуждено, и они расследуются. Вы назвали одного-двух человек, но там уже, по-моему, свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела. Мы давайте посмотрим, разберемся в этом. Да, проблема есть. Нам надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае, тех преступлений - а это явно преступления, безусловно - которые были совершены. И доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны», - заявил президент. Вопрос от британского ВВС уже традиционно звучит как обвинение и касается принятого в России закона об иноагентах, организациях и СМИ, которые ведут политическую деятельность в России на средства из-за рубежа. Подобный закон, парирует Путин, например в США существует еще с 30-х годов прошлого века и ни у кого на Западе не вызывает вопросов. И это при том, что наказание за такую деятельность в США, не идет ни в какое сравнение с российским. «Там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности - "пятерочка". У нас ничего подобного нет. Наш закон гораздо более либеральный», - ответил Путин. Конечно, ни одна большая пресс-конференция главы государства не обходится без вопросов, которые касаются лично президента. Вопросов, на которые Путин, в принципе, мог бы и не отвечать, но это уже традиция и он отвечает. Например, почему уезжая на отдых с Сергеем Шойгу в Сибирь, он не берет с собой премьера Мишустина и кто его любимый министр. «Если мы еще и Мишустина будем брать с собой… Помните старый еврейский анекдот: "А кто в лавке-то останется?" Кто работать-то будет? Что касается того, кого ругать, кто любимчик… Понимаете, у меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо», - ответил президент. Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась всего за неделю до наступления 2022 года, и какие бы сложные темы и вопросы не поднимали журналисты, новогоднее настроение все же оказало свое влияние и на это весьма серьезное мероприятие. Журналист из вологодской области рассказал президенту о том, что некий юрист из Петербурга подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга за то, что он 23 года не выполняет его желания. И поинтересовался: а какие у Путина отношения с Дедом Морозом. «Это юрист из Санкт-Петербурга, взрослый человек. Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть у нас некоторые совпадения. Поскольку я юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза. И напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение. Это будет основная линия защиты. Что касается хайпа - главное, чтобы он не был злым. Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. И надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов - всей страны и каждого в отдельности гражданина Российской Федерации», - ответил Путин. По итогам пресс-конференции традиционно был сформирован список вопросов, которые будут взяты на контроль. В частности, президент поручил правительству проработать прозвучавшие обращения журналистов из регионов по проблемам ЖКХ и расширению региональных железнодорожных направлений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика