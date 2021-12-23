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Путин отверг введение мер пресечения за отказ от вакцинации от COVID-19

Егор Левин
12:58 23.12.2021
Президент заявил, что вместо правительственных воздействий необходимо терпеливо объяснять, как помогает прививка от коронавируса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность введения каких бы то ни было мер пресечения в отношении лиц, отказывающихся от вакцинации от коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь граждане должны самостоятельно понять всю необходимость данного процесса без воздействий со стороны правительства.

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», - пояснил он.

Как заявил Путин, меры пресечения за отказ от вакцинации не нужны. Вместо этого необходимо доходчиво и терпеливо объяснять, чем она поможет.

«Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», - сказал он во время Большой пресс-конференции в Москве.

Президент дал и конкретный совет тем лицам, которые не только не соглашаются сами, но и призывают других не делать прививки от коронавируса, напомнив при этом, как к необходимости вакцинации от инфекций относились в СССР.

«В советское время никто не спрашивал. Шлеп, шлеп, шлеп, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и кто довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Но если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации», - сказал российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что бороться необходимо не с самими антипрививочниками, а с правонарушениями в данной области и должностными преступлениями за выпуск поддельных сертификатов о вакцинации.

Ранее Путин объяснил появление новых волн COVID-19 его способностью к мутации. По его словам, новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения и низкий уровень иммунитета.

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