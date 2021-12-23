Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не берет премьер-министра Мишустина на свой отдых вместе с министром обороны Шойгу в тайге.

«Если мы и Мишустина будем брать с собой - помните старый еврейский анекдот: "А кто в лавке останется?" - кто работать будет?» - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста на своей ежегодной пресс-конференции в Москве.

Путин подчеркнул, что, когда премьер-министр уезжает куда-то отдыхать, он всегда звонит и ставит президента в известность, где он находится, потому что на председателе правительства всегда лежит огромная ответственность. По словам Путина, Мишустин при этом всегда находится «на связи».

Президент прокомментировал и свои поездки на отдых в Сибирь. По его словам, природа Сибири уникальна, как и живущие там люди. Путин назвал сибиряков «золотым фондом России», если судить по ценностям и моральным качествам.

Также Путин рассказал о полученных им ранее сведениях от двойных агентов о попытках Запада развалить Россию в 90-е годы.