Путин раскрыл способ борьбы с «мракобесием» Запада

Российский президент Владимир Путин считает лучшим способом борьбы с нетрадиционными ценностями поддержку традиционных. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о так называемой новой этике.

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, ну ради бога. Но существует же какой-то здравый смысл. Я придерживаюсь того, что женщина — это женщина. Мужчина — это мужчина», - пояснил российский лидер.

Он выразил уверенность, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

Российский лидер выразил надежду, что религия дает россиянам моральную защиту от нетрадиционных ценностей Запада.

«Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей», - сказал Путин.

По словам президента, из западных стран России нужно брать только то, «что помогает развиваться».