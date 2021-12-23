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Путин раскрыл способ борьбы с «мракобесием» Запада

Светлана Иванова
15:20 23.12.2021
Российский лидер выразил надежду, что религия дает россиянам моральную защиту нетрадиционных ценностей Запада.
Путин раскрыл способ борьбы с «мракобесием» Запада
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российский президент Владимир Путин считает лучшим способом борьбы с нетрадиционными ценностями поддержку традиционных. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о так называемой новой этике. 

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, ну ради бога. Но существует же какой-то здравый смысл. Я придерживаюсь того, что женщина — это женщина. Мужчина — это мужчина», - пояснил российский лидер.

Он выразил уверенность, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

Российский лидер выразил надежду, что религия дает россиянам моральную защиту от нетрадиционных ценностей Запада.

«Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей», -  сказал Путин.

По словам президента, из западных стран России нужно брать только то, «что помогает развиваться».

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