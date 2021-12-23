В стране и мире Украина, НАТО и иноагенты: на какие главные вопросы о внешней политике ответил Путин Константин Коковешников В ходе четырехчасового общения с журналистами российский лидер уделил особое внимание внутриукраинскому кризису и напомнил о том, с чего все начиналось. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Большая пресс-конференция Владимира Путина впервые за два года проходит в очном режиме, почти с прежним участием журналистов. Их число, в связи с требованиями Роспотребнадзора, сократили почти в полтора раза, а дистанцию между ними увеличили. Но вопросы от этого менее острыми не стали. Но судя по зеленой папке, с которым Владимир Путин появляется в зале, настроение у главы государства более чем миролюбивое. В этот раз президент предлагает начать без вступительного слова и сразу же перейти к вопросам. Тем более что их у журналистов накопилось достаточно, в какой-то момент они начинают перебивать друг друга, но Владимир Путин кажется не против. В этот раз большое внимание было уделено международной политике. Во время видеовстречи с Джо Байденом Владимир Путин передал ему проект так называемых гарантий. Чтобы снизить накал напряженности вокруг так называемого вторжения России на Украину, президент требует остановить продвижения НАТО на восток. Устные договоренности больше не устраивают - нужны письменные гарантии. «Россия сердится? Нет она сосредотачивается. Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы несмотря на то, что СССР прекратил существование, часть исторических российских территорий и населения оказалась за пределами РФ. Прежде всего на Украине. Мы же с этим смирились и способствовали становлению новых государств. Работали и будем работать со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году. Госпереворот, кровавый - людей убивали и сжигали. Ясно, что было возмущение тем, что происходило на Украине. Так президент Янукович со всем согласился, три министра иностранных дел дали гарантии. Я разговаривал с президентом США по его инициативе - все согласились. Он попросил поддержать процесс. Через день, через два - госпереворот. Зачем? После этого возник Крым - как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны безвольно смотреть на то, что происходит в Донбассе? Но это произошло, и мы должны были что-то решать. И так возник кризис», - сказал президент. Главное условие мира на юго-востоке Украины - реализация Минских соглашений, от которого - как подчеркивают в Москве - уклоняются в Киеве. «Я вот лично уговаривал Порошенко - только не военная операция. Результат - окружение, потери и Минские соглашения. Но они хорошие или нет? Единственно возможные! Но где же там минские соглашения? Вместо амнистии - запрет амнистии. Вместо выборов - военно-административное управление вводится... Как нам на это реагировать? Теперь говорят - война. Может быть готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают - не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, иначе будут санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать. Второй вариант - создание "анти-России", я уже говорил об этом. С постоянной накачкой оружием, промывкой мозгов у населения. Вы понимаете, как Россия должны жить дальше? Все время с оглядкой на то, что там происходит. А потом под прикрытием этих систем вооружения толкнуть туда радикалов. Крымскую платформу зачем поддержали? Нет, толкают и туда. Именно поэтому я и ответил на предложение Байдена по обеспечению стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов - обеспечение безопасности на этом направлении. Мяч на их стороне - они должны нам что-то ответить. В целом, пока мы видим положительную реакцию», - сказал президент. В другой раз о гарантиях безопасности спрашивает корреспондентка британского канала Sky News. «По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от обеспечения безопасности России. Дальнейшее продвижение НАТО на восток просто неприемлемо. Чего здесь непонятного? Как американцы бы отнеслись, если бы мы на границе между Канадой и США или с Мексикой поставили наши ракеты. А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Никто об этом не вспоминает, как сегодня про Крым? Вопрос в безопасности, поэтому нам важен не ход переговоров, а результат. Ни одного дюйма на восток - сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули, просто нагло обманули - пять волн расширений НАТО - в Румынии и Польше появляются соответствующие системы. Не мы угрожаем - к нам пришли и теперь еще говорят, что Украина будет у НАТО - там будут базы и ударные системы. Вот о чем речь», - сказал президент. И тут - еще один экскурс в историю. Владимир Путин рассказывает, как в годы Первой Мировой войны один из помощников Вудро Вильсона - на тот момент президента США - по сути предлагал «расчленить Россию». Что в принципе и произошло - продолжает президент - во время распада Советского Союза. Но и этого западным странам показалось мало. «На наших объектах ядерного цикла сидели представители американских служб, ходили туда на работу. На объект ядерного оружейного комплекса России. Они жили там. В правительстве России работали советники, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ... И я, как бывший директор ФСБ, знаю об этом наверняка. Мы работали с двойной агентурой, они говорили, какие задачи им давали западные спецслужбы. Зачем это делать. Надо было относиться к России, как к возможному союзнику, но нет - попытка развала. А потом расширяли НАТО на восток. Мы же говорили: "Не надо этого делать, вы нам обещали". А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нет? Ну и все, идите вы подальше со своими озабоченностями!», - сказал президент. Спросили Владимира Путина и про острый газовый кризис, который сейчас разворачивается в Европе. В свое время там отказались от заключения долгосрочных контрактов, а когда цены на рынке скакнули - начали обвинять в этом «Газпром». «Пытаются поставить с ног на голову. Врут все время и наводят тень на плетень. Газпром поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам, и не только весь объем, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12-20% в дальнее зарубежье, увеличивает и в Европу в целом», - сказал президент. Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» вновь возвращает Владимира Путина к теме Украины и будущего Донбасса. «Будущее Донбасса должны определять люди, живущие на Донбассе - мы посредники для создания лучших условий Россия посредник, нас хотят сделать стороной конфликта, мы на это не соглашались. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит на Украине - полная нищета, всех готовят к суровой зиме - пенсионеры говорят депутатам: "рады за что вы нас уничтожаете?". В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в конституцию Украины, обеспечить автономию, провести выборы, амнистию», - сказал Путин. Другой вопрос касался расследования громких уголовных дел. В их числе убийства Бориса Немцова и Анны Политковской. Владимир Путин заявил, что сделал все, чтобы виновные в этих преступлениях оказались за решеткой. Но и тут не обошлось без параллелей с Украиной. «Вот сейчас вы спрашивали об убийствах, которые к огромному сожалению произошли. Но люди сидят в тюрьме - заказчики они или нет, но сидят. А там что? Убили на улице - не ищет никто вообще. В Одессе вообще сожгли - никто и пальцем не пошевелил. То есть у нас нет шансов выстроить отношения с теми людьми - их просто уничтожают», - сказал Путин. Свой вопрос задала и Ксения Собчак. Владимир Путин сам предоставил ей слово. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал делать для Собчак исключения. Вопрос Собчак касается сообщений о пытках в российских тюрьмах. «К сожалению, это проблема не только России. Очень много и в Европе, в Штатах таких мест, которых и в странах третьего мира нет. В данном случае нужно опираться на данные следствия - 17 уголовных дел возбуждено и они расследуются. Свыше десятка уволены и по ним идут уголовные дела», - сказал Путин. Владимир Путин почти с самого начала пресс-конференции взял руководство ею на себя. И примерно в каждом третьем случае выбирал, кто будет задавать ему вопросы. Некоторые из них - понимал в этот момент Владимир Путин - вряд ли будут для него удобными. Например - вопрос об иноагентах. «В США такой же закон был принят еще в 30-е годы. И он гораздо жестче российского. У нас тот же объем признанных иноагентами. При этом в Штатах вам грозит уголовная ответственность, даже если вы закроете организацию. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем деятельность таких организаций, мы лишь хотим, что если они занимаются внутриполитической деятельностью, то ясно и четко сообщали об источниках финансирования», - сказал президент. Перед пресс-конференцией журналисты начали собираться на улице еще до восхода солнца. Впервые пресс-конференция за последние 10 лет проходит в центральном Манеже, где обычно Владимир Путин выступал с оглашением Федерального послания. Главное - эпидемиологическая безопасность. Для того чтобы задать свой вопрос Владимиру Путину, было необходимо сдать сразу три ПЦР-теста. Кроме этого на входе в главное фойе каждого из журналистов обрабатывают специальной обеззараживающей смесью. Внутри этих рамок - гласят объявления поблизости - необходимо провести как минимум 10 секунд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика