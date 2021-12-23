Дезинфекцию серебром проходят участники пресс-конференции Путина в Манеже

В Манеже организаторы пресс-конференции президента России Владимира Путина установили дезинфицирующие рамки для обработки серебром всех гостей мероприятия.



В общей сложности в 2021 году на Большую пресс-конференцию президента аккредитованы более 500 журналистов, каждый из которых предварительно сдал по три ПЦР-теста.

«Это такой уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих на пресс-конференцию журналистов», - цитирует пресс-секретаря, советника управляющего делами главы государства Елену Крылову RT.

Сегодня, 23 декабря, в Манеже в полдень начнется Большая пресс-конференция Владимира Путина. Это 17-й по счету диалог президента и журналистов. Отмечается, что в этот раз мероприятие состоится в очном формате.