Путин расставил приоритеты между радостью материнства и отцовства и благосостоянием

Российский президент Владимир Путин заявил, что нет большего счастья в жизни, чем иметь детей. Как подчеркнул российский лидер в ходе итоговой пресс-конференции, к этому пониманию люди должны прийти без всякого навязывания, однако показывать, в чем заключается ценность большой семьи, необходимо.

«Счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент. Это понимание должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей. И, повторяю, ничего нельзя навязывать, но нужно показывать все стороны этой большой, дружной, хорошей, все положительные стороны большой, дружной, красивой семьи», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, этим должны заниматься средства массовой информации, деятели искусства, общественные организации. Также людям, которые решили завести детей, необходима государственная поддержка, указал Путин.

Президент пообещал в ближайшее время, год-два, окончательно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, - от рождения до окончания школы, и на каждом шаге принять меры соответствующей поддержки.