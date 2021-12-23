Путин заявил, что по делу о пытках в системе ФСИН возбуждено 17 уголовных дел

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о расследовании пыток в системе ФСИН. По словам Путина, возбуждено 17 уголовных дел и уволено свыше десятка сотрудников.

«К сожалению, это проблема не только России. Очень много и в Европе, в Штатах таких мест, которых и в странах третьего мира нет», - сказал глава государства.

Он добавил, что опирается на информацию из разных источников, возбуждено 17 уголовных дел, и они расследуются. Десятки уволены, по ним идут уголовные дела. Президент заверил, что нет ни одного заинтересованного следователя, для этого и разделили прокуратуру и Следственный комитет.

Путин отметил, что «надо опираться на полноценное, добросовестное расследование. Дать понять, что наказание будет неизбежно».