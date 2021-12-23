Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве, а на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений.

«У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо... Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем», - заявил Путин на своей ежегодной Большой пресс-конференции.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал, почему не берет премьер-министра Мишустина на свой отдых вместе с министром обороны Шойгу в тайге.