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Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров

Алиса Кононенко
15:41 23.12.2021
По словам президента, на недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве, а на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений.

«У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо... Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем», - заявил Путин на своей ежегодной Большой пресс-конференции.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал, почему не берет премьер-министра Мишустина на свой отдых вместе с министром обороны Шойгу в тайге.

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