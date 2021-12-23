Путин призвал соблюдать «золотую середину» в вопросах регулирования интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах о регулировании интернета нужно соблюдать «золотую середину», но защищать общество от негативных проявлений. Об этом он сказал на ежегодной Большой пресс-конференции.

«Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда и требование "приземления" этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, - то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет - это часть нашей жизни, он становится все большей и большей частью нашей жизни. Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам», - сказал Путин.

По словам президента, за последнее время в учебных заведения предотвращении 127 преступлений. Для детей в соцсетях, по словам Путина, есть проблема деструктивной информации. Как добавил глава государства, интернет не должен подменять настоящую жизнь. Соцсети, по его словам, должны дополнять ее.