Путин заявил, что Россия не могла отказать крымчанам в защите после переворота на Украине

Обострение отношений между Москвой и Киевом началось в 2014 году, когда на Украине происходили кровавые события, заявил президент РФ Владимир Путин. Комментируя воссоединение Крыма с Россией, глава государства объяснил, что наша страна не могла отказать крымчанам в защите после государственного переворота в этой стране.

«Никаких действия в отношении Крыма и в голову нам не приходило, но что произошло в 2014 году - кровавый госпереворот, людей убивали и сжигали», - сказал он на итоговой пресс-конференции.

Президент добавил, что на Украине было законное возмущение граждан по поводу того, что происходило в стране. Действующий тогда президент Виктор Янукович готов был отказаться от власти, и в перевороте не было никакой необходимости, все понимали, что победа оппозиции была неминуемой.

«Дважды предприняли попытку украинские власти решить вопрос силой на Донбассе, мы уговаривали этого не делать. Я лично уговаривал Порошенко - только не военная операция. И начали. Результат - окружение, потери. И Минские соглашения - они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные», - добавил он.

По словам президента, проблема в том, что украинские власти не хотят исполнять Минские соглашения. Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса, считает, что к этому нужно готовиться.

Сегодня, 23 декабря, Путин проводит ежегодную Большую пресс-конференцию. На это мероприятие аккредитованы более 500 журналистов. Большая пресс-конференция президента РФ проходит с 2001 года.