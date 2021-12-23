Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза

Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с петербуржцем, который подал в суд на Деда Мороза, потому что тот не «выполняет желания». Президенту задали вопрос, как он относится к людям, которые «хайпуют» практически на любой теме. Путин удивился, что в суд на Деда Мороза подал взрослый человек, юрист.

«Это юрист из Санкт-Петербурга, взрослый человек, юрист. Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас. В этой связи я бы так ответил: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза. И напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его подарками. Это будет линия защиты. Что касается хайпа - главное, чтобы он не был злым. А если есть какая-то часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет», - ответил президент.

Ранее юрист Игорь Мирзоев решил подать иск в суд на Деда Мороза. В беседе со «Звездой» он рассказал, что в свое время не получал подарки в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, должен безвозмездно исполнять все заветные желания. Исходя из публичных деклараций ответчика, утверждает юрист, он должен был ему подарить 23 подарка.