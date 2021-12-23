В стране и мире Путин: складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию Тимур Шерзад По словам президента, западные страны поставляют на Украину летальное оружие, включая вертолеты и противотанковые комплексы. Эти поставки и вызывают соответствующее впечатление. © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.COM, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин сообщил о впечатлении, что на Украине готовят третью военную операцию. «Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас - не вмешивайтесь», - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в Москве, отвечая вопрос относительно нагнетания в западных СМИ военной риторики относительно происходящего на Донбассе. По словам президента, западные страны поставляют на Украину летальное оружие, включая вертолеты и противотанковые комплексы. Эти поставки и вызывают соответствующее впечатление. Ситуация на Украине крайне непроста. Ранее сообщалось, что Киев блокирует мирные инициативы Донбасса. Также Путин выразил надежду на конструктивный диалог с США и НАТО в вопросе гарантий безопасности. А еще рассказал о совместной с КНР разработке некоторых высокотехнологичных вооружений.

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