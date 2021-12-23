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«Идите вы со своими озабоченностями»: Путин о реакции США на предложение о нерасширении НАТО на восток

Елизавета Потейчук
13:44 23.12.2021
Президент отметил, что в РФ дали четко понять, что дальнейшее движение войск НАТО на восток неприемлемо.
«Идите вы со своими озабоченностями»: Путин о реакции США на предложение о нерасширении НАТО на восток
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что действия российской стороны будут зависеть от обеспечения безопасности внутри страны, а не от хода переговоров по гарантиям безопасности. Российский лидер подчеркнул, что в этой связи Москва дала четкое понимание того, что дальнейшее движение войск НАТО на восток неприемлемо.

«Ну, что здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных штатов? Нет! Это же США приезжают со своими ракетами к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже», - говорит Путин.

Кроме того, российский президент заявил, что России в 90-е годы было дано обещание не ступить «ни одного дюйма на восток». Однако оно, по словам президента, исполнено не было.

«Надули! Просто нагло обманули. Пять волн нерасширения НАТО. Теперь сейчас в Румынии и Польше появляются соответствующие системы», - заключил Путин.

Владимир Путин указал на то, что Запад предпринимал попытки повлиять на распад СССР, а далее происходило расширение НАТО на восток. 

«Мы же говорили: "Не надо этого делать, вы нам обещали". А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нет? Ну и все, идите вы подальше со своими озабоченностями!», - негодует президент.

Также Путин выразил надежду на конструктивный диалог с США и НАТО в вопросе гарантий безопасности. Глава государства обозначил твердую и «без всяких хитростей» позицию российской стороны - никакого продвижения НАТО на восток.

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