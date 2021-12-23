В Москве началась ежегодная Большая пресс-конференция Владимира Путина

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве началась ежегодная Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

В 2021 году по инициативе главы государства мероприятие проходит в очном формате. В связи с коронавирусными ограничениями на этот раз не было свободной аккредитации, число приглашенных журналистов по сравнению с 2020 годом ограничено 507. В том числе на пресс-конференции присутствуют и иностранные репортеры.

Вопросы, на которые отвечает глава государства, не прописываются заранее, но известна общая повестка. В 2021 году она в основном состоит из отношений России, Запада и Европы, оглашенных ранее президентом гарантий безопасности, нераспространения НАТО на восток, а также конфликта на Украине и возможных провокаций США на территории Донбасса. Ответит президент и на все вопросы, связанные с борьбой с COVID-19 в РФ.

Большая пресс-конференция президента - ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, вначале глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели, а после журналисты получают возможность задать вопросы.