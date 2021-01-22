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С борта спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» спустили аппарат АС-28

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
16:35 22.01.2021
Аппарат погрузили на глубину более 50 метров, где были осуществлены проверка узлов, связи и отработаны алгоритмы покладки на грунт и всплытия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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У берегов Севастополя, впервые после модернизации, спустилась на дно знаменитая мини-субмарина АС-28. Этот батискаф незаменим, если помощь требуется аварийной подводной лодке.

Аппарат спустили на дно Черного моря со старейшего в стране спасательного судна – 115-летней «Коммуны». АС-28 ушел на глубину 50 метров для проверки связи, отработки покладки на грунт и всплытия.

При этом на дне закрепили макет комингс-площадки подводной лодки. Экипаж мини-субмарины выполнил подход, стыковку-расстыковку.

Напомним, что в Севастополь  аппарат прибыл из Санкт-Петербурга, где проходил ремонт и модернизацию.

Спасатель подводных лодок «Коммуна» (до 1922 года - «Волхов») был построен еще во времена Российской империи на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге. Адаптированный под базирование обитаемых спасательных аппаратов, он является старейшим действующим судном Военно-морского флота России.

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