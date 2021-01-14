Прививки от COVID-19 сделали 200 военнослужащим российской базы в Южной Осетии

Около 200 военнослужащих, дислоцированных на российской военной базе 58-й армии ЮВО в Южной Осетии, получили вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Препарат Гам-КОВИД-Вак доставили на базу, соблюдая необходимые условия транспортировки. Привиться вакциной могут все категории военнослужащих - в том числе контрактники, офицеры и призывники. Прививка проводится добровольно, на основании письменного согласия вакцинируемых.

На данный момент как первый, так и второй компонент вакцины успели получить более шести тысяч военнослужащих и членов медицинского персонала Южного военного округа. В ближайшее время медицинские учреждения ЮВО планируют вакцинировать еще 60 тысяч человек.