Минобороны завершило возведение обсервационного лагеря в Красноярском крае

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили возведение полевого обсервационного лагеря на две тысячи койко-мест в Красноярском крае.

Группировка сил и средств действует в регионе в соответствии с поручением президента Владимира Путина, в рамках оказания помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий.

«Была поставлена задача в кратчайшие сроки построить лагерь на две тысячи койко-мест. В настоящее время он развернут и готов к сдаче в эксплуатацию. Здесь подготовлены палатки УСБ-56 для размещения людей на время обсервации, в каждой будут размещаться до 20 человек. Также к эксплуатации подготовлена полевая баня и пункт питания, который оснащен новейшей техникой продовольственной службы для приготовления пищи», - сообщил начальник управления ресурсного обеспечения войск Центрального военного округа полковник Дмитрий Пятунин.

По его словам, в полевом обсервационном лагере на четырнадцатидневный карантин будут размещаться лица, контактировавшие с инфицированными или находящиеся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа передали в оперативное подчинение Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) полевой многофункциональный мобильный госпиталь на 100 коек, развернутый в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края. Отделения госпиталя с медицинским оборудованием и имуществом приняли специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра.

Всего от ВС Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.