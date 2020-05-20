Военные продезинфицировали объекты в поселке Еруда Красноярского края, где произошла вспышка COVID-19
Войска химзащиты провели дезинфекцию производственных объектов в поселке Еруда Красноярского края, где была зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Расчеты мобильного подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию 12 объектов социальной инфраструктуры поселка Еруда, а также цехов и производственных территорий предприятия общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.
Ранее в поселке Еруда Северо-Енисейского района произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сразу у нескольких сотен сотрудников золотодобывающей компании были обнаружены признаки заболевания.
По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина туда прибыл сводный отряд военного ведомства и развернул мобильный полевой госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 000 койко-мест.