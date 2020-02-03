Военные, выполняющие уникальный переход Хабаровск - Москва, добрались до Белогорска

Военнослужащие, совершающие переход из Хабаровска в Москву в честь 75-летия Великой Победы, сделали остановку в Белогорске. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На подъезде к Белогорску гостей встречали с хлебом и солью. В городе запланированы несколько мероприятий, посвященных юбилею Победы. Военнослужащие возложили цветы у Мемориала памяти защитников Отечества, затем посетили торжественный концерт в Доме офицеров.

На площадке у Дома офицеров была представлена новейшая военная техника - бронеавтомобили «Тигр», снегоходы «Варяг» и «Беркут». Также были выставлены образцы стрелкового оружия и развернута выставка исторических музейных экспонатов.

«После концерта военнослужащие провели уроки мужества в школах города, в ходе которого юнармейцы Белогорска передали воинам флаг юнармейского движения Амурской области», - говорится в сообщении.

В 1934-1935 годах амурские летчики дошли до Москвы на лыжах и пешком, преодолев 8 134 километра. Сверхдальний переход стартовал со станции Бочкарево (ныне город Белогорск) и завершился в столице спустя 120 дней.

Военнослужащие ВВО планируют пройти от Хабаровска до Москвы за 100 дней. Стартовала группа 28 января в Хабаровске, а завершить маршрут планируется 7 мая в Москве. Участники экспедиции планируют пройти на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях и велосипедах 8 492 километра.