Воздушный танец: Су-35 провели тренировочные полеты над Хабаровском

В Хабаровском крае прошли учебно-тренировочные полеты летчиков истребительной авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Пилоты на истребителях поколения 4++ Су-35 провели воздушный бой и перехват условного противника, в небе над Хабаровским краем, выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа.

Летчиками округа в рамках учений были выполнены задания на минимальных и сверхзвуковых скоростях с применением устройства для изменения вектора тяги авиационных двигателей, которое позволяет выполнять все виды сложнейших фигур пилотажа, в том числе и легендарную «кобру Пугачева». При выполнении «кобры Пугачева», самолет резко задирает нос, вплоть до запрокидывания назад, но при этом сохраняет прежнее направление полета.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе. Самолет считается опасным соперником для любых истребителей противника. Он способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух - воздух», обладает возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.