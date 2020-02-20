Учебный бой и борьба за живучесть: кадры работы экипажа ракетоносца «Мытищи»

Способности малого ракетного корабля «Мытищи» проекта «Каракурт» показал учебный бой в Балтийском море. После первого пристрелочного выстрела из пушки производят корректуру данных стрельбы, после чего начинается огонь на поражение. Управление поиском и уничтожением любых целей полностью автоматизировано, все вычисления делаются за доли секунды.

Воздушный налет отражает скорострельный комплекс АК-630. В кормовой части корабля находятся две артиллерийские установки - шесть стволов, 30 миллиметров каждый, скорострельность - несколько тысяч снарядов в минуту. За один залп, который длится всего полсекунды, в воздухе оказываются полсотни снарядов.

Когда корабль пересекает учебный район радиоактивного заражения, часть экипажа включается в работу на палубе. На моряках - защитные комбинезоны и противогазы, в руках - дозиметры и щетки, которыми очищают корпус корабля от мелких частичек радиации.

Очередная вводная - пожар в машинном отделении. Аварийная партия приступает к поиску источника задымления. Борьба за живучесть - один из базовых элементов подготовки экипажа. Малый ракетный корабль «Мытищи» проекта «Каракурт» - носитель знаменитых высокоточных ракет «Калибр». Новейший проект воплотил в себе все передовые технологии, научные разработки и веяния ХХI века.