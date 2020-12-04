Военнослужащие РХБЗ создали защитный костюм для работы в «красной зоне»

Военнослужащие научной роты РХБ защиты создали защитный костюм для врачей, работающих в «красной зоне». Операторами 11-й научной роты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко подобрана и апробирована специальная ткань, из которой был создан костюм.

Защитный костюм выполнен с минимальным количеством швов, а его вес составляет чуть больше одного килограмма. Специальная ткань российского производства не пропускает внутрь вирусы и в тоже время позволяет телу дышать.

В отличие от иностранных защитных костюмов, которые используются один раз, разработка российских военнослужащих выдерживает больше 20 санитарных обработок и предназначена для многократного применения. Также специалистами научной роты создана и запатентована маска для защиты органов дыхания.

В научной роте есть 14 научно-практических групп, которые ведут свою деятельность в области радиационной, химической и биологической защиты, а также информационных систем и технологий, средств защиты и конструкционных материалов.