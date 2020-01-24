Огневая мощь БМП-2: кадры боевых стрельб на полигоне в Подмосковье

«Звезда» публикует кадры стрельб из боевых машин на полигоне Головеньки в Московской области. Учения прошли в преддверии 77-й годовщины со дня основания гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие вели огонь по условному противнику из БМП, а также принимали участие в гонке с препятствиями, затрудняющими движение.

В ходе учений проверялись уровень боевой готовности подразделений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние бойцов.

БМП-2 – гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек – механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.